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Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu

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Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Volkan Demirel'in takımı Hatayspor, bu sonucun ardından galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu.

Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu

HATAYSPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından sonra çıktıkları son 8 maçı kazanamadı. Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İKİ TAKIMDA EL ELE KÜMEYE İNŞALLAH.

Yanıtla12
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