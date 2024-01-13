Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu
Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Volkan Demirel'in takımı Hatayspor, bu sonucun ardından galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
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Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu.
HATAYSPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından sonra çıktıkları son 8 maçı kazanamadı. Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.