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Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

6 Aralık 2023 16:05 Son Güncelleme: 16:07 Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.