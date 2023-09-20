Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, topla ısınma, geçişli rondo, duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Taylan Antalyalı antrenmana katılmazken, Olivier Ntcham ise ayrı bir fizik çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Yılport Samsunspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde toplanan futbolcular yaklaşık 1,5 saat çalıştı.
Antrenmana topla ısınma ve geçişli rondo ile başlayan futbolcular, daha sonra duran top ve taktik çalışması yaptı.
İdmana sakatlığı süren Taylan Antalyalı katılmazken, Olivier Ntcham takımdan ayrı fizik çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.