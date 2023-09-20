Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, topla ısınma, geçişli rondo, duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Taylan Antalyalı antrenmana katılmazken, Olivier Ntcham ise ayrı bir fizik çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.