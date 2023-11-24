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Yılport Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idmanla çalışmalarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Zeki Yavru ve Landry Dimata ise ayrı çalıştı.