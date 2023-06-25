Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı'

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer piyasasının yüksek olduğunu belirterek denk bütçeyle yola çıkmaya çalıştıklarını ve iyi bir takım kuracaklarını söyledi. Geçmiş sezonlarda taraftarın transfer taleplerini karşılamak için hızlı hareket ettiğini ve bu hataların pahalıya patladığını ifade eden Yıldırım, transfer hatalarını minimuma indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçmiş sezonlarda taraftarın transfer taleplerini karşılamak için hızlı hareket ettiğini ve bu hataların pahalıya patladığını söyledi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kurban Bayramı sonrası transferin hız kazanacağını, iyi bir takım kuracaklarını, Süper Lig'de kalıcı olacak, ilk 10 içinde kendisine yer bulacak bir takım hedeflediklerini ifade etti. Transfer çalışmalarının sürdüğünü, talep edilen ücretlerin yüksek olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Transfer piyasası yüksek açıldı, yüksek devam ediyor. Bütün takımlar transfer için çalışıyor. Ancak hiçbir kulüp ciddi transfer açıklayamadı. Kurban Bayramı sonrası işlerin biraz normale dönmesini umuyorum" dedi.

Kendisinin başkan, Hüseyin Eroğlu'nun teknik adam olarak ilk Süper Lig tecrübesini yaşayacağını vurgulayan Yüksel Yıldırım, başkan, teknik ekip, scout ve analizcilerle transfer için çalıştıklarını, inanılmaz bir oyuncu havuzlarının olduğunu söyledi. Yıldırım, "İyi transfer yapacağız gibi görülüyor. Samsunspor kalıcı olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bizden beklenti çok yüksek. Ben o beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.