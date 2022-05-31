1 dakikada kazandığı para hayrete düşürdü! İşte Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı - Haberler

1 dakikada kazandığı para hayrete düşürdü! İşte Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı
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Sempatik ve renkli kişiliğiyle tanınan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı şaşırttı. Şu anda takım çalıştırmayan deneyimli hoca, dijital bir platforma 900 lira yatıranların isteği üzerine onların doğum günleri ya da evlilik yıldönümleri gibi özel anlarını yaklaşık 1 dakikalık bir videoyla kutluyor. Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyat olan 900 liradan dijital platform kendi payını alırken, bu payın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.
Son zamanlarda oldukça popüler olan ünlülerin para karşılığında kişiye özel video çektiği sisteme ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da dahil oldu.
HAYRANLARININ ÖZEL ANLARI İÇİN VİDEO ÇEKİYOR
Bir dijital platforma belirli bir ücret yatıran kişiler, bunun karşılığında ünlülerden sevdiği kişiler için video çekmelerini istiyor. Bu videoların teması doğum günü ya da yıldönümü kutlaması olurken ünlülere özel replikler varsa bunlar da videoda söylettirilebiliyor. Bu sisteme dahil olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da 900 lira karşılığında yaklaşık 1 dakikalık bir videoyla hayranlarının dileğini yerine getiriyor. Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyat olan 900 liradan dijital platform kendi payını alırken, bu payın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.
Haberler.com - Spor