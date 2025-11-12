Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SERGEN'E SABREDİN, BU ÇOCUK SANA LAZIM"

Beşiktaş'ta yaşanan sıkıntılı dönemi ve takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesini değerlendiren Yılmaz Vural, taraftarların eleştirilerine tepki gösterdi. Vural, "Sergen konusunda ben kırılıyorum Beşiktaşlılara. Ya bu adam imza atarken on beş bin kişi geldiniz, ne oldu unuttunuz o günleri? Şimdi bir dakikada suçlu ilan ediyorsunuz. Beşiktaş diğer takımlarla her konuda eşit mi de ondan bu kadar fazla şey bekliyorsunuz, diye sorarlar adama" dedi.

"İÇİNDEKİNİ SÖYLÜYOR, SAKLAMIYOR"

Sergen Yalçın'ın dürüst ve açık sözlü yapısına dikkat çeken Vural, "Sabırlı olun ya. İçindekini söyleyen, düzgün bir çocuk. Saklamıyor, ne varsa gösteriyor. Elinden geleni yapıyor. Bu kadar sabırlı, bu kadar samimi bir adamla bu kadar acımasız konuşulur mu?" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEKİ MALZEME BU, NE YAPSIN ADAM?"

Yalçın'ın elindeki kadro yapısına da vurgu yapan deneyimli teknik direktör, Beşiktaş'taki beklentilerin gerçekçi olması gerektiğini söyleyerek, "Elindeki malzeme bu. Ne yapsın adam? 25. dakikada 2-0 öne geçiyor, takımın en önemli oyuncusu kırmızı kart görüyor. Takım 10 kişi kalıyor, maç kaybediliyor, sonra da Sergen suçlu oluyor. Böyle şey olur mu?" dedi.

"BAŞARILI OLUR, SABREDİN"

Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma rağmen Sergen Yalçın'ın doğru isim olduğunu vurguladı. Vural, "Sabrederlerse başarılı olur. Yeter ki destek versinler. Bu çocuk camiasına sahip çıkıyor, elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'ın Sergen'e, Sergen'in Beşiktaş'a ihtiyacı var" dedi.