Haberler

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı Haber Videosunu İzle
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Beşiktaş ve Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sergen Yalçın'ın başarılı olacağını savunan Vural, siyah-beyazlı taraftarlara "sabır" çağrısında bulundu.

  • Yılmaz Vural, Beşiktaş taraftarlarının Sergen Yalçın'a karşı eleştirilerini haksız bulduğunu belirtti.
  • Yılmaz Vural, Sergen Yalçın'ın dürüst ve açık sözlü olduğunu, elinden geleni yaptığını ifade etti.
  • Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a sabır göstermesi ve destek vermesi durumunda başarılı olacağını söyledi.

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SERGEN'E SABREDİN, BU ÇOCUK SANA LAZIM"

Beşiktaş'ta yaşanan sıkıntılı dönemi ve takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesini değerlendiren Yılmaz Vural, taraftarların eleştirilerine tepki gösterdi. Vural, "Sergen konusunda ben kırılıyorum Beşiktaşlılara. Ya bu adam imza atarken on beş bin kişi geldiniz, ne oldu unuttunuz o günleri? Şimdi bir dakikada suçlu ilan ediyorsunuz. Beşiktaş diğer takımlarla her konuda eşit mi de ondan bu kadar fazla şey bekliyorsunuz, diye sorarlar adama" dedi.

"İÇİNDEKİNİ SÖYLÜYOR, SAKLAMIYOR"

Sergen Yalçın'ın dürüst ve açık sözlü yapısına dikkat çeken Vural, "Sabırlı olun ya. İçindekini söyleyen, düzgün bir çocuk. Saklamıyor, ne varsa gösteriyor. Elinden geleni yapıyor. Bu kadar sabırlı, bu kadar samimi bir adamla bu kadar acımasız konuşulur mu?" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEKİ MALZEME BU, NE YAPSIN ADAM?"

Yalçın'ın elindeki kadro yapısına da vurgu yapan deneyimli teknik direktör, Beşiktaş'taki beklentilerin gerçekçi olması gerektiğini söyleyerek, "Elindeki malzeme bu. Ne yapsın adam? 25. dakikada 2-0 öne geçiyor, takımın en önemli oyuncusu kırmızı kart görüyor. Takım 10 kişi kalıyor, maç kaybediliyor, sonra da Sergen suçlu oluyor. Böyle şey olur mu?" dedi.

"BAŞARILI OLUR, SABREDİN"

Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma rağmen Sergen Yalçın'ın doğru isim olduğunu vurguladı. Vural, "Sabrederlerse başarılı olur. Yeter ki destek versinler. Bu çocuk camiasına sahip çıkıyor, elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'ın Sergen'e, Sergen'in Beşiktaş'a ihtiyacı var" dedi.

Röportajın devamını izlemek için tıklayınız;

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.