Depremde kalecilerini yitiren Yılmaz Vural, TFF'ye seslendi: Biz bu yarışta devam edemeyiz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, katıldığı canlı yayında depremde yaşamını yitiren kaleci Ahmet Eyüp Türk'ün vefatıyla takımdaki herkesin psikolojik olarak çok kötü duruma geldiğini ifade etti. Ligleri 1 hafta erteleyen TFF'ye seslenen Vural, "Biz bu yarışa devam edecek durumda değiliz. Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, tv100'de katıldığı canlı yayında depremde kaybettikleri kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatıyla ilgili yaşadıkları duyguları anlattı. Kendisinin ve takımın çok zor durumda olduğunu ifade eden Vural, TFF'ye çağrıda bulundu.

"10 ŞEHİRDE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ"

Depremin yıkıcı etkisini anlatan Vural, Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan da Gaziantep'e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz" dedi.

"BİZİ BAĞIŞLASINLAR"

TFF'nin ligleri 1 hafta erteleme kararıyla ilgili konuşan Vural, "Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ONLAR DA DÖNMESEYDİ"

Takıma verdiği izinden sonra Malatyalı oyuncuların şehre dönmesinden üzüntü duyduğunu söyleyen Vural, "Rize maçından sonra ben oyuncularıma 2 gün izin verdim. Malatyalı oyuncularım geri döndüler. Keşke onlar da dönmeseydi. Takımın diğer oyuncularına, direktörlerine bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.