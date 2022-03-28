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Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Bozhan Memiş - Spor
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- Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1980-1984 yılları arasında başkanlık yapan Emekli Tuğgeneral Yılmaz Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

- Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1980-1984 yılları arasında başkanlık yapan Emekli Tuğgeneral Yılmaz Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Mustafa Yılmaz Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı. Levent'te bulunan Afet Yolal Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu, eski milli futbolcu Ogün Altıparmak ve Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erdoğan katıldı. Aynı zamanda emekli Tuğgeneral olan Yılmaz Tokatlı için askeri tören düzenlenirken, merhumun naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

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