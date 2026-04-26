Yıllar sonra oynanan tarihi derbide dostluk kazandı

Taksimspor ile Beyoğluspor arasında oynanan maç 3-3 berabere tamamlandı

Taksimspor-Beyoğlu spor Dostluk Kupası organizasyonunda iki takımın veteran oyuncuları karşı karşıya geldi.

Son olarak 19 Şubat 1961 tarihinde İstanbul Mahalli Ligi'nde karşılaşan iki takımın rekabeti, Taksim spor yönetiminin girişimiyle yeniden canlandırıldı.

Taksim spor Süleyman Seba Spor Tesisleri'nde oynanan müsabaka 3-3 sona erdi.

Taksim spor Kulübü Başkanı Alen Bağ, yılların derbisini canlandırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Yıllarca Şeref Stadı'nda büyük maçlara sahne olmuş bu dev derbinin tekrarını yaşıyoruz. Çok mutluyuz, Feriköy halkı da çok sevinçli. En son profesyonel liglerde oynanan 3. lig maçlarından sonra ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bu organizasyonlar önemli. Spor dostluk ve kardeşliktir. Gençlerimize sahip çıkmak için spor en önemli aracımız. Bu tarihi derbide bölge halkımızı tekrar kucakladık." diye konuştu.

Beyoğluspor Kulübü Başkanı Stelyo Muhlidis de iki takımın maçlarının geniş kitleler tarafından takip edildiğini aktararak, "Tarihi bir rekabet ve ebedi dostluk. İki güzide kulüp 1930'lu-1940'lı yıllarda 20 bin kişi karşısında bu maçları oynuyorlardı. Biz de Taksimspor ile bunu canlandırmak istedik. Spor dostluk ve kardeşlik, bu sloganla çıkıyoruz. Umarım güzel bir anı yaşarız. İki kulübün de tarihi çok dolu. İki güzide kulübün 100 yılı aşkın dostluğu, tatlı rekabeti sahalara dökmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da "Burada Türk sporuna başarıyla hizmet etmiş iki İstanbul kulübü geçmişteki derbiyi canlandırmak istediler. Burada güzel bir an yaşıyoruz. Yeni seçilen Taksimspor başkanını da tebrik ediyorum. Seçim sonrasında böyle bir maç organize ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ise şunları kaydetti:

"Taksimspor'un Beyoğluspor ile yaptığı maçlar bu akşamki derbi gibi değerlendiriliyor. Buradan Türk sporuna müthiş futbolcular hediye ediliyor. Kostas Kasapoğlu, Garbis İstanbulluoğlu gibi sporcular yetişmiş. Tekrar bu atmosferi bize yaşatan Taksimspor ve Beyoğluspor'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da bu sahaları bize pırıl pırıl, tertemiz verdikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
500

