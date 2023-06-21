Yıllar sonra canlı yayına çıkacaktı! Aziz Yıldırım'ın katılacağı program sağlık problemi nedeniyle iptal oldu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katılacağı Habertürk canlı yayın programı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Moderatör Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle program iptal oldu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllar sonra ilke kez canlı yayına çıkacağı programı iptal oldu.

MEHMET AKİF ERSOY AÇIKLAMA YAPTI

Moderatör Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada ise, "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.