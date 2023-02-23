Yılın transferinde son düzlük! Lucas Moura, Fenerbahçe'den 5 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Tottenham Hotspur'un yıldızı Lucas Moura, sarı-lacivertlilerden yıllık 5 milyon euro ve imza parası talep etti. Şartların sağlanması durumunda Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'un yıldızı Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret netleşti. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımdan yıllık 5 milyon euro ve imza parası istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçe'nin bu şartları karşılaması durumunda Lucas Moura, sarı-lacivertli formayı giyecek. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maça çıkarken 1 gol kaydetti.