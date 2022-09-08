Yılan hikayesi sona erdi! Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ta
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Tayyip Talha Sanuç transferi için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinin Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk." dedi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdiği, Adana Demirsporlu Tayyip Talha transferinde yılan hikayesi sona erdi. 22 yaşındaki savunmacı tercihini siyah-beyazlı kulüpten yana kullandı.
"KİMSEYLE PARA PAZARLIĞI YAPMADIM"
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. Transfere ilişkin A Spor'a açıklamada bulunan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım." ifadelerini kullandı.