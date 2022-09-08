Yılan hikayesi sona erdi! Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ta

Tayyip Talha Sanuç transferi için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinin Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk." dedi.