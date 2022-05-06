Yılın transfer çalımı! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcüye imza attırıyor
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Alexander Sörloth'u transfer etmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü için Alman ekibi Leipzig ile görüşmelere başladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u renklerine bağlamak için harekete geçti.
FENERBAHÇE, SÖRLOTH'U BONSERVİSİYLE İSTİYOR
NTV Spor'un haberine göre, Yeni sezonda santrfora takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.
20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Crystal Palace'tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki forvet, La Liga'da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.
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