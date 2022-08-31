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Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için devreye girdi! Başkanlar görüştü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba verdiği Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'ye talip oldu. Başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirildiği ve Arjantinli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferi için orta yolun bulunmaya çalışıldığı belirtildi.

Uzun süredir forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Icardi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için PSG ile başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli golcünün de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Icardi transferi için Galatasaray'ın da uzun süredir görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için devreye girdi! Başkanlar görüştü

92 MAÇTA 38 GOL ATTI

Paris Saint-Germain formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, takımına 38 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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