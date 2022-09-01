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Yılın değil asrın transfer bombası! Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Portekizli yıldızın maaşına dair son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. İki tarafın prensipte anlaştığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşına dair son pürüzlerin çözülmesinin ardından Fenerbahçe'nin transferi açıklayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İHTİMALİ ARTABİLİR

Manchester United'ta eski günlerinden çok uzakta kalan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa deviyle anıldı. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Ronaldo herhangi bir kulüp ile anlaşamazsa, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok güçlenecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Fenerbahçe Spor Haberler

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