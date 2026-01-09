Haberler

Yıldız judocular Koçarlı'da mindere çıktı

Güncelleme:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koçarlı'da düzenlenen Yıldızlar Judo İl Müsabakaları, 20 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular belirlendi.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yıldızlar (Kızlar-Erkekler) Judo İl Müsabakaları, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi. Koçarlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara kızlarda 14, erkeklerde 6 olmak üzere toplam 20 sporcu katıldı. Sporcular, karşılaşmalar boyunca sergiledikleri centilmence mücadelelerle izleyenlerden takdir topladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, grup müsabakalarında ili temsil edecek sporcular da belli oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek, grup müsabakalarında başarılar diledi. - AYDIN

