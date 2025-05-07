Yıldızkent Spor Kulübü, Antalya'dan Çifte Kupa ile Döndü

Teknik Sorumlu Serkan Deniz ve Antrenör Ferruh Çapan yönetimindeki Yıldızkent Spor Kulübü Antalya'dan çifte kupayla döndü.

12- U13 yaş grubunda ikinci olan Erzurum temsilcisi U14-U15 grubunda ise şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yıldızkent Spor Kulübü bir de gol kralı çıkardı. Erzurum'da faaliyete geçtiği günden beri kentte amatör futbola soluk kazandıran futbol kulüplerinden biri olan Yıldızkent Spor Kulübü, ismini taşıdığı semtin adeta parlayan yıldızı oldu. Teknik Sorumlu Serkan Deniz ve Antrenör Ferruh Çapan idaresinde Antalya'daki Academy Cup'a katılan Erzurum temsilcisi şehre çifte kupa ile döndü.

Yıldızkent Spor Kulübü, U12- U13 yaş grubunda ikinci olurken, U14-U15 grubunda ise şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yıldızkent Spor Kulübünde Tuncay Aydın ise 17 golle gol kralı oldu. Çifte kupa ile Erzurum'a dönen Yıldızkent Spor Kulübü, büyük bir sevinç yaşadı. Yıldızkent Spor Kulübü Antrenörü Ferruh Çapan ve Teknik Sorumlu Serkan Deniz ve yöneticiler Ahmet Soslu, Abdulkadir Karataş, Özkan Gişi ve Murat Kaçmaz, maddi manevi destekleri için Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e teşekkür ettiler.

Erzurum'a çifte kupa ile dönen Yıldızkent Spor Kulübü Futbol Takımı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda gol kralı çıkardı. Geçtiğimiz sezon 9 golle turnuvanın gol kralı olan 2014 doğumlu Tuncay Aydın, bu sezon gol sayısını daha da artırdı. 17 golle kral olan geleceğin golcüsü ödülünü aldı. Minik golcüyü ilk tebrik eden isim Antrenörler Serkan Deniz ve Ferruh Çapan oldu. Academy Cup'tan çifte kupa ve bir de gol kralı ödülü ile dönen Yıldızkent Spor Kulübünü tebrik eden Erzurum Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca, "Özel bir turnuva için Antalya'ya giden ve Erzurum'u temsil eden Yıldızkent Spor'un iki kupayla Erzurum'a dönmesi bizleri mutlu etmiştir. Ayrıca bu başarı amatör futbol camiamızı sevindirmiştir. Serkan Deniz ve Ferruh Çapan hocalarımın nezdinde sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM