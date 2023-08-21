Yıldız futbolcular listede! Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edilirken, Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy listeden çıkarıldı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Zaynutdinov kadroya dahil oldu.

YENİ TRANSFERLER DAHİL OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

4 İSİM ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka