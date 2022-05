Yıldız eldivenin İngiltere sevdası! Uğurcan Çakır'ın hedefi Premier Lig - Haberler

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa'da oynamak istediğini belirten yıldız eldivenin açıklamaları şu şekilde.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Öncelikle kutlamaktan hepimiz çok yorulduk. Şampiyonluğu çok hak ettik. Sezon başından beri her şey düzenliydi. Sonucunda bu şampiyonluk elde edildi. Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Taraftarlarımız da harika görüntüler verdi. Çok hak etmiştik. Vicdanımız çok rahat. Çok mutluyuz."

"HOCAMIZIN ŞAMPİYONLUKTA EMEĞİ BÜYÜK"

"Hocamızın her şeyi planlıdır. Hangi gün ne antreman yapılacak ne zaman izin yapılacak bunlar bize neredeyse 2 hafta önceden veriliyordu. Biz de hocamızın istediklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Ligin ilk yarısı özellikle üst üste galibiyetler aldık. Gün sonunda şampiyon olduk. Abdullah hocamınızın da bunda emeği büyük."

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM"

"Öncelikle her Trabzonsporlu futbolcunun hayalidir bu formayla şampiyon olmak. Aslında A takıma çıkınca bu hayal değil hedef olmuştu benim için. Transfer her sezon yazılıp çiziliyor. Hayırlısı neyse o olsun. Trabzonspor takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. İlle de gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim. Premier Lig'i çok seviyorum ama her ligi gidip görmek lazım."

"MUSLERA BENİM İDOLÜM"

"Muslera bir numarada. İş ahlakı olsun, profesyonelliği olsun. Çok iyi bir kaleci ve örnek aldığım isimlerden birisi. Türk olarak Altay'ın çok eksta yetenekleri var. Ersin keza iyi kaleci. Bu sezon Adana Demir'deki Muric'i de çok beğendim. Ama Muslera benim bir numaram."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU"

"Başarımı çok çalışmaya borçluyum. Bireysel hedeflerim bir yere kadar, takımın hedefi şampiyon olmaktı. Takımınız iyi gidince sizin de istatistikleriniz artıyor. Sezon sonunda da şampiyon olduk. Çok mutluyuz."

