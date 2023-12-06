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Yıldırım Belediyespor Kulübü Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kick boks, jimnastik ve kyokushin karate branşlarında başarılı sonuçlar elde eden Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Başkan Yılmaz, genç sporcuların başarılarını ve sporla tanışma serüvenlerini dinleyerek tebrik etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kick boks, jimnastik ve kyokushin karate branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan Yıldırım Belediye spor Kulübü sporcuları ve antrenörlerini makamda ağırladı.

Genç sporcuların, sporla tanışma serüvenini ve başarılarını dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesporlu gençleri tebrik etti. Sporcular da kendilerine bu imkanları sundukları için Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,Yıldırım'ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyesporlu sporcuların 4,5 yılda 3 bin 400 madalya ve 197 kupa kazandıklarını söyledi.

Spor Kenti Yıldırım'da önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi, sporcularımızı yetiştiren ve bugünlere getiren değerli ailelerimizi ve tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Portekiz'de düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Şampiyonası'na 2 sporcumuz milli takıma girerek katılmaya hak kazandı. Dünya 2'nciliği elde eden Serdar Şayık'ı ve yarışmaya katılan Zafer Şayık'ı tebrik ediyorum. Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 13'üncü Erkekler ve Kadınlar Açık Siklet Şampiyonası'na Türkiye'den 4'ü Yıldırım Belediyesporlu 7 sporcu katıldı. 40-44 Yaş Arası SenseiEvgenyPrudnikov Master Clus Bölümü'nde yarışan Yıldırım BelediyesporluSenseiEvgenyPrudnikov, Brezilyalı ve Rus rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Bu başarısıyla Prudnikov bir ilke imza atarak, Türkiye Kyokushin tarihinde ülkemize altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu. Ukraynalı sporcumuz Elvan İlarslan Minikler Artistik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Kadim ilçemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek olmaya devam ediyor. İlçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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