Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı ve etkili bir performans sergiledi. 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahalelerle dikkat çekerken, 73. dakikada sakatlandı ve 76. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncu için dikkat çekici yorumlarda bulundu.

  • Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında ilk kez ilk 11'de yer aldı.
  • Yiğit Efe Demir, maçın 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

YİĞİT EFE DEMİR TAM NOT ALDI

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Sosyal medyadan genç futbolcu için yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Yiğit Efe Demir'in performansına övgülerde bulunarak, ''40 yıllık stoper gibi oynuyor'', ''Bu nasıl soğukkanlılık. Maşallah'', ''Bu çocuk çok iyi yerlere gelecek'' yorumlarında bulundu.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
