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Yerli mi yabancı mı? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi açıklaması

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem hala belirsiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi hakemi konusunda ilk kez açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yabancı hakem talebi gelmediğini belirtti.

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala maçın orta hakemi için tartışmalar sürerken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan konuya dair net açıklama geldi.

"YAZILI BİR TALEP GELMEDİ"

Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmediğini belirtti. İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."

"TAKDİR FEDERASYONUNDUR"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kasımpaşa maçının ardından Ülker Stadyumu'nda "Kasımpaşa maçında hakemlik bir şey yoktu. Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli" demişti.

Yerli mi yabancı mı? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi açıklaması
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısedat :

Yazı gelmedi ne demek. Sen nüfus müdürlüğü müsün yazı bekliyordun. Her gün açıklsma yapılıyor yabancı hakem istiyoruz diye. Yetmiyor mu?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

TS nn avukatı bu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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