Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

Güncelleme:
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünün büyük ihtimalle yabancı olacağını belirtti. Akın, "Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını belirtti ve önemli açıklamalarda bulundu.

"SANIYORUM YABANCI OLACAK"

Hamdi Akın, katıldığı televizyon programında "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO SEÇİM KAZASIDIR"

Öte yandan CNBC-e'deki canlı yayında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu." dedi. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise "Yeni kazalar olmasın diyelim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSimu:

Ne anlıyorsunuz yabancıdan.. Bakın gs'ye.. Ahh ahh

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

hamsi ortaya yabancı yerli karışım yap yine de sizden bir bok olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
