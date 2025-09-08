Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını belirtti ve önemli açıklamalarda bulundu.

"SANIYORUM YABANCI OLACAK"

Hamdi Akın, katıldığı televizyon programında "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO SEÇİM KAZASIDIR"

Öte yandan CNBC-e'deki canlı yayında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu." dedi. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise "Yeni kazalar olmasın diyelim." ifadelerini kullandı.