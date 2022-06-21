Yer yerinden oynayacak! Hakan Çalhanoğlu, Messi ve Mbappe'nin takım arkadaşı oluyor
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İtalya Serie A ekibi Inter ile başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu. Bu transfer için takas formülünü devreye sokan Fransız ekibi, Inter'e Georginio Wijnaldum'u önerdi. Bu teklifi değerlendirmeye alan İtalyan ekibi eğer olumlu dönüş yaparsa, milli futbolcumuz Mbappe, Messi ve Neymar gibi dünya futbolunun zirve isimleriyle takım arkadaşı olacak.
Yeni sezonda mutlak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen Paris Saint-Germain transferde çarpıcı hamlelere hazırlanıyor. Fransız ekibinin son olarak gündemine Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu aldığı belirtildi.
PSG, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR
Aksam.com.tr'nin Calicomercato'dan aktardığı habere göre; Paris Saint-Germain, geçen sezon Milan ile bu sezon da Inter ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak istiyor.
WIJNALDUM'U TAKASTA KULLANACAKLAR
Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, PSG'nin bu transfer için Inter'e bu sezonun başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum'u da içeren bir teklif sunduğu belirtildi.