Aslan korkulu rüya oldu! Galatasaray'ın yenmediği bir takım bile kalmadı

Alanyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu sezon her rakibini en az 1 kere mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, hem iç sahada hem dış sahada ligin en çok kazanan takımı konumunda yer alıyor.

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'ın Süper Lig'de yenmediği rakibi kalmadı.

HERKESİ YENDİLER

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray" ifadeleri kullanıldı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

3 MAÇ 12 GOL

Galatasaray, ayrıca son 3 haftadaki gol yollarındaki performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri ardından ligde oynadığı son 3 maçta 12 gol attı. Galatasaray, bu süreçte kalesinde ise yalnızca bir gol gördü. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu dönemde bir haftayı da BAY geçti.

Galatasaray'ın son 3 haftada aldığı skorlar şu şekilde;

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

Galatasaray 6-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-4 Galatasaray

İşte Galatasaray'ın yapmış olduğu paylaşım;