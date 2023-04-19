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Aslan korkulu rüya oldu! Galatasaray'ın yenmediği bir takım bile kalmadı

Spor Haberleri

Alanyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu sezon her rakibini en az 1 kere mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, hem iç sahada hem dış sahada ligin en çok kazanan takımı konumunda yer alıyor.

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'ın Süper Lig'de yenmediği rakibi kalmadı.

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray" ifadeleri kullanıldı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Yenmedikleri takım kalmadı! Galatasaray'dan inanılmaz istatistik

Galatasaray, ayrıca son 3 haftadaki gol yollarındaki performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri ardından ligde oynadığı son 3 maçta 12 gol attı. Galatasaray, bu süreçte kalesinde ise yalnızca bir gol gördü. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu dönemde bir haftayı da BAY geçti.

Galatasaray'ın son 3 haftada aldığı skorlar şu şekilde;

  • Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
  • Galatasaray 6-0 Kayserispor
  • Alanyaspor 1-4 Galatasaray

İşte Galatasaray'ın yapmış olduğu paylaşım;

Yenmedikleri takım kalmadı! Galatasaray'dan inanılmaz istatistik

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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