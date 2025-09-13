Haberler

Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finalde Almanya ile eşleşirken; maçın ardından salon dışında Yunan ve Türk taraftarlar arasında kavga çıktı.

Eurobasket yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımızın Yunanistan'ı 94-68 yenmesinin ardından salon dışında Yunan ve Türk taraftarlar arasında kavga çıktı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'a tarihi bir fark etti. Rakibi 94-68 yenerek adını finale yazdıran milli takım finalde Almanya ile eşleşti.

YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİLER

Milli takımın tarihi zafer tüm ülkeye büyük sevinç yaşatırken, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonrası salon dışında Yunan ve Türk taraftarlar arasında kavga çıktı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde bir Yunan taraftarının Türk taraftarına saldırdığı görüldü.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

İyi bakın yunan değilde izmirli olabilirler

