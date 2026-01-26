Haberler

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
Barcelona'nın yenileme çalışmaları süren efsane stadı Camp Nou, yağış sonrası su alma sorunuyla dikkat çekti. Stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve stadın yeni haliyle ilgili altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.

Yenileme çalışmaları süren Barcelona'nın efsane stadı Camp Nou, yağmurun ardından su almasıyla gündeme geldi.

CAMP NOU'DA YAĞMUR SONRASI SORUN

Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou, yağışın ardından yaşanan su alma problemiyle dikkat çekti. Devam eden yenileme çalışmalarına rağmen stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Stadın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlarda, altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.

YENİLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Camp Nou'daki kapsamlı yenileme projesi sürerken, yaşanan su alma sorununun geçici bir durum olduğu ve gerekli müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Teşekkürler Limak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat :

Nihat Özdemire sağlam bir fatura çıkarırlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

