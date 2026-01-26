Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
Barcelona'nın yenileme çalışmaları süren efsane stadı Camp Nou, yağış sonrası su alma sorunuyla dikkat çekti. Stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve stadın yeni haliyle ilgili altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.
CAMP NOU'DA YAĞMUR SONRASI SORUN
Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou, yağışın ardından yaşanan su alma problemiyle dikkat çekti. Devam eden yenileme çalışmalarına rağmen stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Stadın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlarda, altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.
YENİLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Camp Nou'daki kapsamlı yenileme projesi sürerken, yaşanan su alma sorununun geçici bir durum olduğu ve gerekli müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.