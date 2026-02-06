Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro listesini güncelledi ve UEFA'ya sundu. Yeni transferlerden Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroya dahil edildi. Ancak, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'in listeye alınmaması dikkat çekti. Ayrıca, takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile genç futbolcu Arda Ünyay, Şampiyonlar Ligi kadrosu dışında bırakıldı.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey'u ekledi.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Arda Ünyay'ı çıkardı.
- Galatasaray, yeni transferler Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'i UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güncellediği kadro listesini UEFA'ya teslim etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı değişiklikler netleşirken, bazı yeni transferlerin listeye alınmaması dikkat çekti.
LİSTEYE EKLENEN İSİMLER
Galatasaray, UEFA'ya verilen yeni listede Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey'u kadroya dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında yoluna bu üç isimle devam etme kararı aldı.
KADRODAN ÇIKARILAN FUTBOLCULAR
Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, UEFA listesinde yer almadı. Bu üç isim Şampiyonlar Ligi kadrosu dışında bırakıldı.
LİSTE DIŞI KALAN YENİ TRANSFERLER
Öte yandan yeni transferlerden Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın UEFA'ya sunduğu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi.