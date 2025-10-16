Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi, Toplam 112 Bin TL Para Cezası Aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan karara göre, 5 Ekim'de oynanan Yeni Malatyaspor-Somaspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kulübe 12 bin TL para cezası verildi.

PFDK, kulübe 'Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na' aykırılıktan ise 100 bin TL para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Kulüp, toplam 112 bin TL para cezası aldı. - MALATYA