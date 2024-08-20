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Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü'nü Şanlıurfa'da konuk edecek

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Yeni Malatyaspor, 1. Lig'in 3. haftasında Keçiörengücü ile Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak. Malatya Stadyumu'nun bakım çalışmaları devam ettiği için maç Şanlıurfa'da oynanacak.

1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 3'üncü hafta karşılaşmasında Keçiörengücü'nü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda konuk edecek.

1'inci Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasında sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor, 2'nci hafta karşılaşması olan Esenler Erokspor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na erteleme talebi iletti. Talebi TFF tarafından olumlu karşılanan Yeni Malatyaspor ligin 3'üncü hafta karşılaşması için Ankara ekibi Keçiörengücü müsabakası hazırlıklarına başladı. Kiralıktan dönen ve altyapıdan takviyeler ile 26 oyuncuyu bir araya getiren yönetim takımın başına altyapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun'u görevlendirdi. Antrenör Uçkun liderliğinde dün başlayan hazırlıklar bugün Malatya'da devam etti.

6 Şubat depremlerinden dolayı hasar gören Malatya Stadyumu'nun bakım çalışmaları devam ederken Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşılamasının Şanlıurfa'da oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Pazar günü 21: 45'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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