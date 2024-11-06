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Yeni Malatyaspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni Malatyaspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 9 Kasım'da Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Malatya ekibinin, Fatih Karagümrük ile 9 Kasım Cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor
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