Yeni Malatyaspor'a bir -12 puan cezası daha

Türk futbolunun önemli kulüpleri Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

İKİ TAKIMA DA PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ve TFF 2. Lig kulübü Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6, Yeni Malatyaspor'a ise 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası verildi.

PUANLARI -24 OLDU

FIFA, daha önce de Yeni Malatyaspor'a 12 puan silme cezası vermişti. Yeni Malatyaspor'un an itibariyle güncel puanı "-24" oldu.