Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor

Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin saha çalışmalarına haziran ayının ortasında başlaması beklenirken yıldız ismin yeni imajı herkesi şaşırttı.

15 HAZİRAN'DA DÖNÜYOR

Tedavisini Arjantin'de sürdüren ve zaman zaman İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına desteğini ileten Mauro Icardi, gelecek sezonun başı itibarıyla takıma dönebilecek. Takvim'in haberine göre; Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, '80'ler Doğum Günü Partisi' tarzıyla sosyal medyada görücüye çıktı. Yıldız golcünün yeni tarzı, sosyal medya üzerinden birçok yorum ve beğeni alırken görenler hayranlıklarını da gizleyemedi. Mauro Icardi ve sevgilisi, farklı karelerle sosyal medyada paylaştıkları gönderilerinde büyük ilgi gördü.

İşte Icardi'nin yeni tarzı;