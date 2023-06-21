Yeni fiyatlar taraftarın cebini yakacak! Fenerbahçe kombinelerine yüzde 120 zam

Süper Lig takımı Fenerbahçe, yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı. En düşük kombine fiyatı 6 bin 500 TL olarak belirlenirken en yüksek kombine fiyatı 150 bin TL oldu. 2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacak.