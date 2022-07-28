Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ekibi, Portekiz'de düzenlenen 420-470 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4. oldu. Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ekibi, Portekiz'de düzenlenen 420-470 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4. oldu. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura kentinde yapılan şampiyonada 470 gençler karışık sınıfında Efe Tulçalı-Defne Danışmend (Galatasaray Yelken Kulübü) ekibi, genel klasmanda 4. sırada yer aldı. 420 gençler sınıfında yarışan Sedef Şener-Derin Öner (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ekibi ile Alp Namdar-Cem Gözek (ARM Urla Yelken Kulübü) ikilisi yarışları 22. sırada tamamladı. Nehir Güzeltuna-Derin Açal (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ekibi 61'inci, Irmak Tomak-Melisa Olcay (İstanbul Yelken Kulübü) 67'nci, Dilay Balaban-Can Tunç Pekkan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 93'üncü ve Zulal Türkoğlu-Asel Fıçıcıoğlu (İÇDAŞ Spor Kulübü) ekibi ise 96'ncı sırada kaldı. 420 U-17 kategorisinde Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı (Göztepe Yelken Kulübü) ekibi 12. olurken, Nazlı Erden- Ayda Tekin (Galatasaray Yelken Kulübü) çifti de 39. oldu. Spor AA / Fatih Çakmak Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Portekiz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.