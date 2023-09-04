Yaz spor kursları etkinliklerle sona erdi

Menteşe Belediyesi'nin spor branşındaki geleneksel yaz kursları, Ali Fuat Özge Spor Kompleksinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Etkinliğe aileleriyle katılan ve kursları başarıyla tamamlayan çocukların belgeleri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve eğitmenleri tarafından verildi.

Menteşe Belediyesi eğitmenleri tarafından verilen ve 2 ay süren yaz kurslarına katılan 5-15 yaş aralığındaki Bin çocuk; karate, dans, jimnastik, masa tenisi, çocuk yogası, kort tenisi, voleybol, futbol, satranç, kız futbolu ve bisiklet olmak üzere 11 farklı branşta aldıkları eğitimin ardından sertifikalarını aldılar.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocukların gelişim çağında sporla tanışmasının önemine vurgu yaparak, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine çok önem veriyoruz. Bu kurslar sayesinde çocuklar hem ilgi duydukları alanda kendilerini geliştiriyor hem de disiplin, paylaşma, takım ruhu bilincine sahip oluyorlar. Ayrıca spor eğitimi sayesinde daha sağlıklı bir bedene sahip oluyor ve mental gelişim gösteriyorlar. Yaz spor kurslarımızı açmamızın bir sebebi de bu. Menteşe'de her çocuğun spor yapması, sporla iç içe yaşamlarını sürdürmeleri çok önemli. Bunun için çalışmaya ve ilçemizdeki tüm çocukların ücretsiz olarak spor yapmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ailelere de bizlere güvenip çocuklarını emanet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayan çocukları; dans, jimnastik ve karate gösterileri aileler tarafından da beğeniyle izlenerek bolca alkış aldı. - MUĞLA