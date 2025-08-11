Yasin Öztekin Yalovaspor ile Anlaştı
Bucaspor 1928 ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, 3'üncü Lig ekibi Yalovaspor FK ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Bucaspor'da 19 gol atan Öztekin, kariyerine yeni bir yön veriyor.
2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'le sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Süper Lig patentli yıldız Yasin Öztekin'in yeni durağı belli oldu. Kariyerinde uzun yıllar Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor dahil birçok takımda forma giyip 2 sezondur Bucaspor 1928'de oynayan gurbetçi futbolcu, 3'üncü Lig ekibi Yalovaspor FK'yla anlaştı.
Yasin Öztekin, Göztepe'den geldiği Buca ekibinde ilk sezonunda 4 gol atmış, geçen sezon ise 33 maçta 19 golle kariyerinin ikinci baharını yaşamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor