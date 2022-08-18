Yasemin Can 5 bin metrede gümüş madalya kazandı
2022 Münih Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, Kadınlar 5 bin metre finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2022 Münih Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, Kadınlar 5 bin metre finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ilk gününde 10 bin metre finalinde altın madalya alarak ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Can, Türkiye'nin şampiyona tarihinde toplam 5 madalyaya ulaşan ilk sporcusu oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor