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Yasemin Can 5 bin metrede gümüş madalya kazandı

Yasemin Can 5 bin metrede gümüş madalya kazandı

2022 Münih Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, Kadınlar 5 bin metre finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2022 Münih Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, Kadınlar 5 bin metre finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde 10 bin metre finalinde altın madalya alarak ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Can, Türkiye'nin şampiyona tarihinde toplam 5 madalyaya ulaşan ilk sporcusu oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasemin Can Münih Spor Haberler

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