Yasemin Adar: Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya

HIRVATİSTAN'da 17- 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kilogramda Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i avantaj puanıyla yenerek 6'ncı kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğu söyledi. Özel hayatıyla ilgili bir soruya da yanıt veren 31 yaşındaki milli güreşçi, olimpiyatlarda altın madalya aldıktan sonra anne olmayı düşündüğünü kaydetti.

Zagrep'te düzenlenen 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu, yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osniach'i (14-4) sayı tuşu ile yendi. Finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i de avantaj puanıyla yenen Adar, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu başarının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.

Tamamen kariyerine odaklanan ve medyada da bu şekilde gündeme gelmek istediğini belirten Adar, özel yaşamıyla ilgili soruyu ise bu kez yanıtladı. Adar, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra çocuk yapmayı düşündüğünü belirtip, "Eşim Erdem Yiğit, Genç Kadınlar Milli Takım antrenörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde antrenörüm. Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bizi destekliyor ve sahip çıkıyor. Aslında bu spor kariyerimden farklı özel bir soru oldu. Tabi ki bende zamanı geldiğinde çocuğumun olmasını istiyorum. Her şey planlı ve programlı bir şekilde ilerliyor" diye konuştu