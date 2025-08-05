Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
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Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
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Galatasaray'dan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı. Transfermarkt'ın haberine göre 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Transfermarkt'ın haberine göre 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Habere göre Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

SON OLARAK AL-SHABAB'I ÇALIŞTIRDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSıddık Kılıç:

Galatasaray dışında hiç bir takımda ve ülkede hiçbir başarısı olmayan imparator!!!!

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Haber YorumlarıAltan Alkan:

senin fikrini merak ediyordu 84 milyon .EYT de emekli olmuş ülkeye zararı haricinde hiçbir yararı olmamış akıllı telefondan başını ayırmayan tiplerle doldu buralar . Ülkeye soktuğu döviz olmasa senin EYT maaşını ödeyemez bu devlet .Verdiği vergi ile sülaleni besler

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

adam paraya doymadı ye babam ye

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Haber Yorumlarımehmet altın:

kaçmaya devam, o kadın hâlâ içerde.

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Haber YorumlarıMengele:

Bankayi soydular müdür hanimla dava acildi sonuc ne oldu yoksa afmi geldi

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