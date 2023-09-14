Yaptığı hareketin faturası ağır oldu! PFDK'dan Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası

PFDK, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket yapan Salih Dursun'a 2 maçtan men ve 26 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Salih Dursun'a Beşiktaş maçındaki sert hareketi nedeniyle 2 maç men ve para cezası verdi.

2 MAÇTAN EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

SERT HAREKETİN BEDELİ AĞIR OLDU

Yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.