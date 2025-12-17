Yaprak dökümü sürüyor! Süper Lig'de bir hoca daha koltuğundan oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile ilgili önemli bir karar alındı. Akdeniz temsilcisinin, deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı verdiği öğrenildi.

SEZONA BELÖZOĞLU İLE BAŞLANMIŞTI

Antalyaspor sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlamış, Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirilmişti. Ancak Bulut yönetiminde alınan sonuçların beklentileri karşılamadığı ifade edildi.

KARAR NETLEŞTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor yönetimi, Erol Bulut ile yolları ayırma kararı aldı. Erol Bulut, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

BURAK YILMAZ TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'in, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ancak Yılmaz'ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Burak Yılmaz'ın, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım. Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği belirtildi.