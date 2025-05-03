Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Yapay zeka, dev karşılaşmayı 10 kez simüle etti ve derbide çıkabilecek en farklı skora dair tahminde bulundu.

YAPAY ZEKA "FAVORİ FENERBAHÇE" DİYOR

Yapay zeka, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini tam 10 kez simüle etti ve bu karşılaşmaların 6'sını sarı-lacivertliler kazandı. 2 maçı Beşiktaş kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Öte yandan yapay zeka derbide çıkabilecek en farklı skora dair de tahminde bulundu.

4-0'LIK SKOR TAHMİNİ

Tahmine göre, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkabilecek en farklı skor 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti.

Fenerbahçe'yi derbide açık ara favori gören yapay zeka, Beşiktaş'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasının ise sürpriz olacağı tahmininde bulundu.