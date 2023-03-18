Yapacak gol sevinci ararken daha fazla yoruluyor! Haaland insanlıktan çıktı

Geçtiğimiz hafta Leipzig'e 5 gol atan Erling Haaland, Burnley'e karşı da hat-trick yaptı. Norveçli forvet 3 dakikaya 2 gol sığdırdı.

Manchester City'nin sezon başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü Erling Haaland, hemen hemen her maçta hat-trick yapıyor. Hafta içinde Leipzig'e 5 gol atan 1.94'lük forvet, Burnley'ye de 3 gol gönderdi.

3 DAKİKADA 2 GOL

FA Cup çeyrek final mücadelesinde Haaland'ın 32'de attığı gollle perde açıldı. Haaland, bu kez 35'te sahneye çıktı. İlk yarı Haaland'ın golleriyle 2-0 tamamlandı.

YİNE HAALAND

Karşılaşmada 3'üncü gol yine Norveçli'den geldi. Haaland, 59'da hat-trick'e ulaştı. Yıldız forvet yaptığı gol sevinçleriyle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

38 MAÇTA 42 GOL

Haaland bu sezon Manchester City'de çıktığı 38 karşılaşmada 42 gol atma başarısı gösterdi.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI

Manchester City, Haaland'a bir sezon için yaklaşık 45 milyon euroluk ücret ödüyor. 22 yaşındaki futbolcunun sponsorluk gelirleri de hemen hemen bu seviyede.

YARI FİNAL

Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Haaland, hat-trick yaptıktan sonra 62. dakikada oyundan alındı.