Üye Girişi
Haberler

Yankı Erel ve Aleksandre Bakshi TED Open'da finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde düzenlenen QNB Finansbank Istanbul Challenger TED Open'da Yankı Erel çiftlerde finale yükseldi. Erel ve Bakshi, Egor Agafonov/Ilia Simakin çiftini mağlup ederek finale çıktı. Finalde Danimarkalı August Holmgren/ Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacaklar.

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde bu sene 76.'sı düzenlenen QNB Finansbank Istanbul Challenger TED Open'da Yankı Erel çiftlerde finale yükseldi.

Yankı Erel ve Gürcü partneri Aleksandre Bakshi, Egor Agafonov/Ilia Simakin çiftini 3-6, 6-4, 10-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Erel/ Bakshi çifti finalde Danimarkalı August Holmgren/ Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacak. Çiftler final karşılaşması yarın TED Spor Kulübü merkez kortunda saat11.00'de başlayacak. Programda üçüncü maç ise saat 15.00 civarında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yankı Erel Finansbank istanbul Güncel Tenis Spor

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı

 Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Erzurum'a inen Hindistan uçağında alarm! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne? Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu? Galler Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galler Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title