Yankı Erel ve Aleksandre Bakshi TED Open'da finale yükseldi
Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde düzenlenen QNB Finansbank Istanbul Challenger TED Open'da Yankı Erel çiftlerde finale yükseldi. Erel ve Bakshi, Egor Agafonov/Ilia Simakin çiftini mağlup ederek finale çıktı. Finalde Danimarkalı August Holmgren/ Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacaklar.
Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde bu sene 76.'sı düzenlenen QNB Finansbank Istanbul Challenger TED Open'da Yankı Erel çiftlerde finale yükseldi.
Yankı Erel ve Gürcü partneri Aleksandre Bakshi, Egor Agafonov/Ilia Simakin çiftini 3-6, 6-4, 10-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Erel/ Bakshi çifti finalde Danimarkalı August Holmgren/ Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacak. Çiftler final karşılaşması yarın TED Spor Kulübü merkez kortunda saat11.00'de başlayacak. Programda üçüncü maç ise saat 15.00 civarında olacak. - İSTANBUL
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