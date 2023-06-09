Yangın büyüyor! Süper Lig'den düşen Ümraniyespor da TFF'ye resmen başvuru yapacak

Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmen başvuruda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul temsilcisinin başkanı Tarık Aksar yaptığı açıklamada, "Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor da bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

KÜME DÜŞTÜLER

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak kümse düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Haber Ajansı'na konuştu. Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.

"TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Aksar, "Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

GİRESUNSPOR BAŞVURU YAPTI

Süper Lig'de Ümraniyespor'un dışında küme düşen bir diğer takım olan Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.