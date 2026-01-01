Cide'de futsal turnuvası düzenlendi
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futsal turnuvasında finalde Yamanspor, Aynasızlar'ı 5-2 yenerek şampiyon oldu.
Cide Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Yamanspor ile Aynasızlar karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Yamanspor, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.
Maçın ilk yarısı Yamanspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Yamanspor, maçı 5-2 kazanarak birinci oldu.
