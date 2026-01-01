Haberler

Cide'de futsal turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futsal turnuvasında finalde Yamanspor, Aynasızlar'ı 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından futsal turnuvası düzenlendi.

Cide Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Yamanspor ile Aynasızlar karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yamanspor, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

Maçın ilk yarısı Yamanspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Yamanspor, maçı 5-2 kazanarak birinci oldu.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz - Spor
Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
