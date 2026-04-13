Zonguldak'ta Yamaç Paraşütçüsüne Esprili Davet

Olay, dün Kilimli ilçesi Hisararkası Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuyu fark eden Okan Ece isimli vatandaş, yerden seslenerek paraşütçüyü çay içmeye davet etti. Beklenmedik çağrı karşısında kayıtsız kalmayan paraşütçü ise "Eyvallah reis, gelemem. Sahile ineceğim" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Ece o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı