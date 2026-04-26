Yalçın Koşukavak: "Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık"

Yalçın Koşukavak: 'Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık'
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Manisa FK müsabakasının ardından, "Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Manisa FK müsabakasının ardından, "Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık. Oyun 25. dakikada 2-0 olsaydı oyun orada bitecekti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık. Oyun 25. dakikada 2-0 olsaydı oyun orada bitecekti. Oyunun 1. dakikasından son dakikasına kadar sürekli oyunu biz kontrol ettik. Bir toptan golü yiyince ve tabii ligin artık son iki haftası olunca, oyuncuların üzerinden o psikolojik baskıyı devre arasında almak kolay olmadı. Nihayetinde rakip 2 kırmızı kartla işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Rakip 10 kişi kalınca iş biraz zorlaşıyor. İçgüdüsel rakip daha çok kendi yarı alanına gidiyor, hücumlar zorlaşıyor. Artık rakip oynamayı erteliyor ve sadece savunmayla ilgileniyor. Böyle de size alan bırakmıyor, iş zora gidiyor. Bütün maçın kırılma anı penaltı noktasıydı, 2-0'u bulsaydık orada. Keşke rakipte 10 kişi kalmasaydı, bunu çok bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü tamamen oyun psikolojisi başka yöne gidiyor, işler zorlaşıyor. Nihayetinde zora soktuğumuz bir maçı, maç sonunda 2-1 kazandık. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump'tan İran'a açık tehdit: Petrol tesisleri için son 3 günleri var
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Derbi için Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini