Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kolay kazanacağımız maçı zorlaştırdık. Oyun 25. dakikada 2-0 olsaydı oyun orada bitecekti. Oyunun 1. dakikasından son dakikasına kadar sürekli oyunu biz kontrol ettik. Bir toptan golü yiyince ve tabii ligin artık son iki haftası olunca, oyuncuların üzerinden o psikolojik baskıyı devre arasında almak kolay olmadı. Nihayetinde rakip 2 kırmızı kartla işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Rakip 10 kişi kalınca iş biraz zorlaşıyor. İçgüdüsel rakip daha çok kendi yarı alanına gidiyor, hücumlar zorlaşıyor. Artık rakip oynamayı erteliyor ve sadece savunmayla ilgileniyor. Böyle de size alan bırakmıyor, iş zora gidiyor. Bütün maçın kırılma anı penaltı noktasıydı, 2-0'u bulsaydık orada. Keşke rakipte 10 kişi kalmasaydı, bunu çok bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü tamamen oyun psikolojisi başka yöne gidiyor, işler zorlaşıyor. Nihayetinde zora soktuğumuz bir maçı, maç sonunda 2-1 kazandık. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

